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9 апреля, 07:58

ФСБ провела рейд против нелегальных мигрантов в Мариуполе

Восемь мигрантов-нелегалов были выдворены из России после фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе. Об этом сообщает управление ФСБ по ДНР. Проверoчные мероприятия на теpритории региона прoдолжaются. Рейды организованы силами региональных ФСБ, МВД и Росгвардии.

"К административной ответственности привлечены двадцать мигрантов, восемь из них выдворены за пределы России", — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. 26 марта российский лидер поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной сфере. Так, МВД предложило вдвое сократить срок пребывания мигрантов в России — до 90 дней в году. Кроме того, законопроект предполагает возможность высылки иностранцев во внесудебном порядке и административный надзор за ними, который будет осуществлять полиция.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Марина Калегина
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