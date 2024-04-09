ФСБ провела рейд против нелегальных мигрантов в Мариуполе

Восемь мигрантов-нелегалов были выдворены из России после фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе. Об этом сообщает управление ФСБ по ДНР. Проверoчные мероприятия на теpритории региона прoдолжaются. Рейды организованы силами региональных ФСБ, МВД и Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. 26 марта российский лидер поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной сфере. Так, МВД предложило вдвое сократить срок пребывания мигрантов в России — до 90 дней в году. Кроме того, законопроект предполагает возможность высылки иностранцев во внесудебном порядке и административный надзор за ними, который будет осуществлять полиция.