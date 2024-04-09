Российская армия ударила рядом с портом Ильичёвска в Одесской области

Российские войска ударили по припортовой зоне Ильичёвска Одесской области. Об этом сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег из соседнего региона. Подробностей удара, по его словам, пока нет, но, судя по эффектному выбросу пламени и мощной ударной волне, попадание пришлось в склад боеприпасов.

Отметим, что этим утром, 9 апреля, взрывы прогремели сразу в ряде украинских городов. В частности, громко было в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях. Помимо того, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своём телеграм-канале о том, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. А ещё под удар попала энергосистема Днепродзержинска, ну а в Есмани Сумской области ВС РФ поразили штаб территориальной обороны и военных, уже готовых выйти на ротацию.