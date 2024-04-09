США заявили, что передали Украине украденное у Ирана оружие

В апреле США передали Украине оружие и боеприпасы, якобы изъятых с судов, которые иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) направил йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом заявило Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM).

"4 апреля 2024 года правительство США передало более пяти тысяч автоматов АК-47, пулемётов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооружённым силам... Вооружение передавалось от КСИР хуситам в Йемене", — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X (ранее Twitter).