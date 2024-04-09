"Заговор на заклание": Религиовед объяснил, о чём азовцы* просят в оккультной "молитве националиста"

На бронежилетах боевиков "Азова"* стали мелькать бумажки с молитвами "украинского националиста". Как пояснил член Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Тюренков, ничего общего с молитвами христиан они не имеют.

"На самом деле это неоязыческие вирши посредственного качества, обожествляющие саму Украину", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".

Тюренков добавил, что эта украинская "молитва" является оккультным заговором на заклание, принесение в жертву самих украинцев, которые на самом деле — часть триединого русского народа. Религиовед пояснил, что жертвой является "та самая Украина", являющаяся копией чёрной "богини" Кали из индуизма. Она изображается с отрубленной человеческой головой.

Тюренков привёл в пример скандальную украинскую "социальную рекламу", где инфернальная девушка в вышиванке перерезает горло русскому солдату. Именно такой "Украине", по словам специалиста, заставляют "молиться" бойцов ВСУ. Религиовед пояснил, что именно поэтому противостояние РФ и киевского режима является священным — до уничтожения "подобного сатанинского "украинства", заключил Тюренков.

Ранее Life.ru писал, что в Псковской области нашли взрывчатку в иконах с Украины. Во Всемирном русском народном соборе назвали это настоящим проявлением сатанизма.