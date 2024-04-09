"Душой и сердцем с тобой": Пугачёва поддержала девочку с Украины, чья семья собирает помощь ВСУ

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва выразила поддержку девочке с Украины, которая спела её хит "Миллион алых роз" на украинском языке. Семья ребёнка занимается сбором помощи для ВСУ, сообщает сайт kp.ru.

Примадонна отозвалась на видеоролик в соцсетях, где трёхлетняя Надя исполнила её песню. Народная артистка СССР заявила, что она с ребёнком "душой и всем сердцем". В стороне не остался и муж 74-летней артистки. Максим Галкин* пожелал девочке счастья и добра, обратившись к ней на украинском языке.

Стоит отметить, что Пугачёва не впервые комментирует видео трёхлетней украинки. Недавно девочка готовила картошку с мясом и салом на улице — и артистка оставила к ролику несколько смайликов в виде сердечек и аплодисментов.