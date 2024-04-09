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9 апреля, 15:50

"Душой и сердцем с тобой": Пугачёва поддержала девочку с Украины, чья семья собирает помощь ВСУ

Кp.ru: Пугачёва поддержала девочку с Украины, чья семья собирает помощь ВСУ

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва выразила поддержку девочке с Украины, которая спела её хит "Миллион алых роз" на украинском языке. Семья ребёнка занимается сбором помощи для ВСУ, сообщает сайт kp.ru.

Примадонна отозвалась на видеоролик в соцсетях, где трёхлетняя Надя исполнила её песню. Народная артистка СССР заявила, что она с ребёнком "душой и всем сердцем". В стороне не остался и муж 74-летней артистки. Максим Галкин* пожелал девочке счастья и добра, обратившись к ней на украинском языке.

Стоит отметить, что Пугачёва не впервые комментирует видео трёхлетней украинки. Недавно девочка готовила картошку с мясом и салом на улице — и артистка оставила к ролику несколько смайликов в виде сердечек и аплодисментов.

Напомним, после начала СВО Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. К слову, новую жизнь Примадонны и её супруга Галкина* трудно назвать сладкой: артистка охарактеризовала её коротко, но ёмко — "голожопинг". На протяжении более чем двух лет Пугачёва почти не высказывалась на политические темы, однако недавно легендарную певицу "прорвало" и она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иноагентом.

"Безразличие и пофигизм": Названа возможная реакция Пугачёвой на статус иноагента
"Безразличие и пофигизм": Названа возможная реакция Пугачёвой на статус иноагента

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

TACC / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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