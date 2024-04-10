Биолог рассказала, какие слова на этикетке "выдадут" правильный йогурт
Эксперт Лялина: При выборе йогурта отдавайте предпочтение термофильным вариантам
При выборе йогурта отдавайте предпочтение термофильным вариантам без вкусовых добавок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Если хотите купить полезный йогурт, всегда обращайте внимание на этикетку. Такой совет читателям Life.ru дала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. "Долгоиграющие" йогурты чаще всего с добавками для продления срока хранения и улучшения вкуса и текстуры. В допустимых концентрациях они неопасны, но может иметь место индивидуальная непереносимость.
Отдавайте предпочтение йогуртам без сахара и вкусовых добавок, или термофильным. Термофильные йогурты содержат активные культуры бактерий, такие как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обладают несколькими полезными свойствами: работают как пробиотик для улучшения пищеварения, богаты питательными веществами, полезны для иммунной системы, безопасны с точки зрения микробиологии.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Беспроигрышным вариантом, по мнению Лялиной, будет йогурт домашнего приготовления. Для него лучше использовать кипячёное молоко — коровье или козье, разницы нет. Жирность тоже выбирайте по усмотрению. Контейнеры и банки должны быть стерильными, чтобы предотвратить рост бактерий. Для защелачивания используется закваска. Это может быть обычный йогурт с активными культурами или специальные стартовые культуры, которые можно приобрести в магазине или аптеке. Подсластитель — по желанию.
"Если вы хотите сладкий йогурт, можно добавить натуральные подсластители, такие как мёд, сахар или фруктовый сироп. Для придания йогурту различных вкусов можно добавить ваниль, фрукты, ягоды, травы", — советует собеседница Life.ru.
Важно помнить, что домашние йогурты долго не хранятся, при несоблюдении правил гигиены они могут стать рассадником микроорганизмов и вызвать кишечное расстройство.
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