Биолог рассказала, какие слова на этикетке "выдадут" правильный йогурт

Если хотите купить полезный йогурт, всегда обращайте внимание на этикетку. Такой совет читателям Life.ru дала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. "Долгоиграющие" йогурты чаще всего с добавками для продления срока хранения и улучшения вкуса и текстуры. В допустимых концентрациях они неопасны, но может иметь место индивидуальная непереносимость.

Отдавайте предпочтение йогуртам без сахара и вкусовых добавок, или термофильным. Термофильные йогурты содержат активные культуры бактерий, такие как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обладают несколькими полезными свойствами: работают как пробиотик для улучшения пищеварения, богаты питательными веществами, полезны для иммунной системы, безопасны с точки зрения микробиологии. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Беспроигрышным вариантом, по мнению Лялиной, будет йогурт домашнего приготовления. Для него лучше использовать кипячёное молоко — коровье или козье, разницы нет. Жирность тоже выбирайте по усмотрению. Контейнеры и банки должны быть стерильными, чтобы предотвратить рост бактерий. Для защелачивания используется закваска. Это может быть обычный йогурт с активными культурами или специальные стартовые культуры, которые можно приобрести в магазине или аптеке. Подсластитель — по желанию.

"Если вы хотите сладкий йогурт, можно добавить натуральные подсластители, такие как мёд, сахар или фруктовый сироп. Для придания йогурту различных вкусов можно добавить ваниль, фрукты, ягоды, травы", — советует собеседница Life.ru.