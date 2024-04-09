Хинштейн: Глава Судебного департамента при ВС Гусев подал заявление об отставке
Генеральный директор Судебного департамента Александр Гусев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев уйдёт в отставку. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн.
"Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев написал заявление об отставке. Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что Гусев занимал свой пост почти четверть века — с 2000 года.
В зону ответственности судебного департамента входит организационное обеспечение всех судов в стране, а также единое информационное пространство судебной системы. Структура органа состоит из центрального аппарата и региональных управлений.
ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе сообщает, что заявление Гусева рассмотрят 11 апреля.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда. Должность председателя ВС была официально освобождена 1 марта после смерти бывшего главы органа Вячеслава Лебедева.