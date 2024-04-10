Госкомиссия разрешила провести 10 апреля повторный пуск "Ангары-А5" с Восточного
"Роскосмос": Госкомиссия разрешила повторный пуск "Ангары-А5" с Восточного
Государственная комиссия разрешила провести 10 апреля отменённый накануне пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, расположенного на территории Амурской области. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на представителей "Роскосмоса".
"Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный", — сообщил собеседник информагентства.
Помимо этого, представитель госкорпорации назвал журналистам время, когда будет совершён старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с площадки А1. По его словам, это событие произойдёт в 12:00 по московскому времени.
Напомним, первый запуск "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой должен был состояться сегодня на космодроме Восточный в 12:00, однако его отменили за две минуты до старта. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Резервной датой пуска было названо 10 апреля. Время запуска не озвучивалось.
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