Сделавшая хамское заявление о России Пугачёва вскоре приедет в Москву

Сбежавшая за границу певица Алла Пугачёва планирует приехать в Москву, несмотря на её хамское заявление о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Об этом kp.ru рассказали знакомые артистки.

"Летом Пугачёва планирует по делам приехать одним днём в Москву, проведать своё хозяйство. Встречать её будет водитель, который отвезёт певицу на ночёвку в замок", — сообщили друзья исполнительницы.

После резкого заявления Пугачёвой о России пошли разговоры о том, что имущество её семьи могут конфисковать. Испугавшись последствий, в дело вмешался её муж Максим Галкин*, который поспешил заявить в соцсетях, что в замке в деревне Грязь живут его знакомые. Однако эту информацию опровергли собеседники издания.

Дело в том, что в подмосковном поместье Пугачёвой установлена система "умный дом": свет включается автоматически, что создаёт впечатление о том, что в замке кто-то есть. При этом, как утверждают знакомые певицы, их с Галкиным* семейное гнёздышко пустует.