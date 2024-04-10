Сделавшая хамское заявление о России Пугачёва вскоре приедет в Москву
Kp.ru: Певица Алла Пугачёва летом собирается приехать в Россию
Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Сбежавшая за границу певица Алла Пугачёва планирует приехать в Москву, несмотря на её хамское заявление о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Об этом kp.ru рассказали знакомые артистки.
"Летом Пугачёва планирует по делам приехать одним днём в Москву, проведать своё хозяйство. Встречать её будет водитель, который отвезёт певицу на ночёвку в замок", — сообщили друзья исполнительницы.
После резкого заявления Пугачёвой о России пошли разговоры о том, что имущество её семьи могут конфисковать. Испугавшись последствий, в дело вмешался её муж Максим Галкин*, который поспешил заявить в соцсетях, что в замке в деревне Грязь живут его знакомые. Однако эту информацию опровергли собеседники издания.
Дело в том, что в подмосковном поместье Пугачёвой установлена система "умный дом": свет включается автоматически, что создаёт впечатление о том, что в замке кто-то есть. При этом, как утверждают знакомые певицы, их с Галкиным* семейное гнёздышко пустует.
Life.ru сообщал, что после начала спецоперации Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Уровень жизни певицы и её мужа Максима Галкина* сильно упал после отъезда за границу. Кстати, сама Примадонна не хотела покидать Россию, на такой шаг она пошла из-за супруга. Живя на чужбине, Пугачёва почти не высказывалась на политические темы, однако недавно она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иноагентом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.