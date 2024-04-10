Расчёт ПТРК "Фагот" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ под Херсоном

Российская группировка "Днепр" при помощи расчёта противотанкового ракетного комплекса "Фагот" ликвидировала четыре микроавтобуса, в которых находилась пехота ВСУ. Как сообщили в Минобороны, цель была поражена на правом берегу Днепра в Херсонской области.

"Разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчёт установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", — пояснили в ведомстве.