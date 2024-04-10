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10 апреля, 04:09

Расчёт ПТРК "Фагот" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ под Херсоном

Российская группировка "Днепр" при помощи расчёта противотанкового ракетного комплекса "Фагот" ликвидировала четыре микроавтобуса, в которых находилась пехота ВСУ. Как сообщили в Минобороны, цель была поражена на правом берегу Днепра в Херсонской области.

"Разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчёт установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", — пояснили в ведомстве.

Объективный контроль показал, что благодаря удару была сорвана попытка проведения ротации подразделения ВСУ. После поражения объектов расчёт ПТРК тут же сменил позицию, чтобы обезопасить себя от ответного огня.

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Ранее сообщалось, что во время нанесения удара по средствам ПВО в Одессе ликвидирован зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T. Напомним, что вечером 9 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, предположительно, в районе Одессы поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

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Wikipedia / Mil.ru

Анатолий Симоненко
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