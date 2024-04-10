Расчёт ПТРК "Фагот" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ под Херсоном
Российская группировка "Днепр" при помощи расчёта противотанкового ракетного комплекса "Фагот" ликвидировала четыре микроавтобуса, в которых находилась пехота ВСУ. Как сообщили в Минобороны, цель была поражена на правом берегу Днепра в Херсонской области.
"Разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчёт установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", — пояснили в ведомстве.
Объективный контроль показал, что благодаря удару была сорвана попытка проведения ротации подразделения ВСУ. После поражения объектов расчёт ПТРК тут же сменил позицию, чтобы обезопасить себя от ответного огня.
Ранее сообщалось, что во время нанесения удара по средствам ПВО в Одессе ликвидирован зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T. Напомним, что вечером 9 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, предположительно, в районе Одессы поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.
Wikipedia / Mil.ru