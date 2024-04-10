Паводок в оренбуржском Форштадте стал мощнейшим с 1993 года

Паводок, наводнивший микрорайон Форштадт в Оренбурге, мощнейший за 31 год — таких последствий половодья не было с 1993 года. Об этом сообщил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.

"Это — не максимум. Вода доходила до возвышенности, всё было под водой, вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад … В 1993 году было даже больше. То есть больше 30 лет такого разлива не было", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, подобный разлив считался нормальной ситуацией в 1990-е годы. Кудинов напомнил, что паводкам свойственно развиваться "по спирали", поэтому разливы такой мощности повторяются с определённой периодичностью.