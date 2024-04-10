Россиян просят не входить в зону падения ступеней "Ангары-5А" в Хабаровском крае
Стартовая площадка для пуска ракеты-носителя "Ангара-5А". Фото © ТАСС / "Роскосмос медиа" / Захарушкин Сергей
Жителей Ванинского района Хабаровского края просят не заходить в зону вероятного падения ступеней ракеты-носителя "Ангара-5А", запуск которой сегодня состоится на космодроме Восточный. В районе действует режим повышенной готовности.
Как сказали в местной администрации, расчётное место падения ступеней ракеты прежнее: в границах лесного массива в посёлке Высокогорном и селе Кенада. Приблизительное время падения — в течение часа после запуска (он состоится с 19:00 до 20:00 по местному времени). Траектория полёта продумана таким образом, чтобы падение ступеней не угрожало местным жителям и населённым пунктам, техногенные угрозы сведены к минимуму.
"После запуска в заранее определённую зону падения ступеней будут направлены специалисты. Они найдут и заберут части ракеты-носителя. Тем не менее просим жителей воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя в ближайшее время", — призвали в администрации района.
Напомним, изначально запуск ракеты "Ангара-А5", оборудованной разгонным блоком "Орион", был запланирован на 9 апреля, но был отменён за две минуты до старта. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил, что в работе системы наддува бака окислителя центрального блока произошла ошибка, из-за которой был автоматически остановлен процесс подготовки к пуску. В качестве резервной даты выбрали следующий день — 10 апреля. Позже стало известно, что запуск состоится в интервале с 19 до 20 часов по местному времени.