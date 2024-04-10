Кремль оценил взаимодействие с США по линии мирного космоса и в других сферах

Диалог между Россией и США в большинстве сфер оставляет желать лучшего. Об этом заявил журналистам в среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова представителей Пентагона о взаимодействии в космосе. А на днях и российское посольство в Вашингтоне сообщило, что США и их союзники блокируют разработку документа, который должен запретить странам размещать оружие в космосе.

"Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно. Но во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", — констатировал представитель Кремля.