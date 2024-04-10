Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 09:57

Кремль оценил взаимодействие с США по линии мирного космоса и в других сферах

Песков: Диалог между Россией и США в большинстве сфер оставляет желать лучшего

Диалог между Россией и США в большинстве сфер оставляет желать лучшего. Об этом заявил журналистам в среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова представителей Пентагона о взаимодействии в космосе. А на днях и российское посольство в Вашингтоне сообщило, что США и их союзники блокируют разработку документа, который должен запретить странам размещать оружие в космосе.

"Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно. Но во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", — констатировал представитель Кремля.

Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США
Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США

Ранее Life.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе. Он подчеркнул, что Москва не собирается размещать ядерное оружие на орбите Земли, в то время как Запад, не замолкая, продолжает обвинять в этом российскую сторону.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров