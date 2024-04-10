Москвича, убившего знакомого монтажной пеной, арестовали на 2 месяца

Таганский суд избрал меру пресечения для Александра Смирнова, который, используя баллончик с монтажной пеной, жестоко убил своего знакомого. Его арестовали на два месяца, сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Убийца в зале суда. Видео © Life.ru

Следствие обвиняет Смирнова в нанесении множественных телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть. Сам мужчина во всём сознался: дал признательные показания и заявил, что не хотел убивать. По его словам, когда бил, не думал, что всё к этому приведёт. Защита в качестве меры пресечения предлагала домашний арест по адресу матери Смирнова. Однако по решению суда обвиняемый в убийстве будет заключён под стражу до 9 июня 2024 года.