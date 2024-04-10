Аналитик предсказал, как изменится ключевая ставка в 2024 году

В этом году Центральный банк России может снова повысить ключевую ставку, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. Вероятность такого прогноза составляет всего 30%, однако в связи с постоянно меняющейся ситуацией он тоже имеет место быть.

"По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция останется повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков: дефицит кадров на рынке труда, неопределённость с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета", — добавил эксперт в беседе с "Газетой.ru".