Аналитик предсказал, как изменится ключевая ставка в 2024 году
Аналитик Васильев: В 2024 году ключевая ставка может повыситься до 17%
В этом году Центральный банк России может снова повысить ключевую ставку, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. Вероятность такого прогноза составляет всего 30%, однако в связи с постоянно меняющейся ситуацией он тоже имеет место быть.
"По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция останется повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков: дефицит кадров на рынке труда, неопределённость с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета", — добавил эксперт в беседе с "Газетой.ru".
ЦБ России планирует вернуть годовую инфляцию к целевому уровню в 4% уже к концу этого года, но, по оценке Васильева, темпы роста цен на деле составят до 6%. Если инфляция не будет замедляться, то вероятность повышения ключевой ставки достаточно велика, считает эксперт. Он также предупредил сберегателей и заёмщиков, что ключевая ставка останется двузначной весь 2024-й, а возможно, и большую часть 2025 года.
Напомним, что 22 марта Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Объяснялось это решение постепенным снижением инфляционного давления. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку могут начать снижать уже во втором полугодии.
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