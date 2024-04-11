Авиационная опасность из-за дронов действует в Воронеже и области

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Региональное управление МЧС просит местных жителей укрыться и не покидать помещения, а увидев БПЛА, звонить на 112 и спрятаться из поля его зрения.

"Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", — говорится в публикации.

Очевидцев призвали сообщать о замеченных над регионом БПЛА на 112 и сразу уходить из зоны его видимости.