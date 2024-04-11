Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 08:09

Авиационная опасность из-за дронов действует в Воронеже и области

МЧС: В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа

Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Региональное управление МЧС просит местных жителей укрыться и не покидать помещения, а увидев БПЛА, звонить на 112 и спрятаться из поля его зрения.

"Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от  оконных проёмов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", говорится в публикации.

Очевидцев призвали сообщать о замеченных над регионом БПЛА на 112 и сразу уходить из зоны его видимости.

Пять мирных жителей ранены при ударе беспилотника ВСУ по маршрутке в ДНР
Пять мирных жителей ранены при ударе беспилотника ВСУ по маршрутке в ДНР

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении системами ПВО 12 дронов ВСУ в шести российских регионах. По три беспилотных аппарата были сбиты в небе над Курской и Тамбовской областями, по два — над Белгородской областью и Мордовией и по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров