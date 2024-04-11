Появилась новая улика против украинского спонсора терактов в России, которого "крышевал" Байден Эксперт Моро: Burisma могла оплатить теракты в РФ в качестве "ответного жеста" 11 апреля, 09:53 Пожар после атаки террористов в "Крокус сити холле". Обложка © Life.ru

Украинская нефтегазовая компания "Бурисма" (Burisma Group) могла оплатить совершение террористических актов в России, сделав это в знак благодарности, так как уголовное дело против этой фирмы об отмывании денег было закрыто благодаря усилиям США. Об этом RT сказал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

Дело в том, что сын американского лидера Хантер Байден входил в совет директоров компании. Эксперт назвал "ответным жестом" спонсирование терактов в России со стороны Burisma. По его убеждению, владелец компании Николай Злочевский мог таким образом поблагодарить власти Британии и США, которые надавили на Киев, чтобы фирма вышла чистой после скандала с отмыванием денег.

"Это нормально, что через два месяца после "майдана" сын Байдена, Хантер Байден, вошёл в совет директоров коррумпированной компании, подозреваемой в отмывании денег в Лондоне? И что сразу после того, как он и Девон Арчер вошли в совет директоров, дело об отмывании денег было закрыто?" — пояснил Моро.

Он напомнил, что украинская Генпрокуратура несколько лет назад инициировала уголовное дело против Burisma. В тот период Джо Байден занимал пост вице-президента США. Он сделал всё, чтобы генпрокурор Украины Виктор Шокин лишился должности. После его отставки расследование в отношении Burisma закрыли.

Напомним, Burisma Holdings — частный газодобывающий холдинг на Украине. СК России считает, что через эту компанию западные деньги шли на совершение терактов в РФ. Ведомство возбудило уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами из стран НАТО, и в первую очередь — из США. При этом ещё в прошлом году конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил американского лидера Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.

Авторы Татьяна Миссуми