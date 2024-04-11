Песков: Планы Киева разрушить Крымский мост доказывают правильность начала СВО

Заявление Зеленского о плане включить в тактику нового контрнаступления ВСУ разрушение Крымского моста доказывает, что Россия верно приняла решение о начале специальной военной операции. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", — сказал Песков.