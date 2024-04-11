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11 апреля, 10:39

Путин проведёт совещание по паводкам с губернаторами, главами МЧС и Минстроя

Президент Владимир Путин проведёт очередное совещание по ликвидации последствий паводков в регионах России. Об этом сообщил журналистам в четверг, 11 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

"Президент выйдет на ВКС с руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным и с тремя губернаторами. Это главы регионов, которые в большей степени подверглись затоплению", — пояснил представитель Кремля.

Подтопление грозит более чем 60 населённым пунктам в Тюменской области
Подтопление грозит более чем 60 населённым пунктам в Тюменской области

Отметим, что президент России регулярно получает доклады об обстановке на местах. В частности, ранее Владимир Путин обсудил паводковую ситуацию в телефонном разговоре с руководителями Тюменской и Курганской областей — Александром Моором и Вадимом Шумковым. Президент подчеркнул, что аномальный рост уровня воды в регионах неизбежно приведёт к затоплениям, и дал губернаторам распоряжение заблаговременно принять все необходимые меры для помощи местным жителям и их вероятной эвакуации.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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