Путин проведёт совещание по паводкам с губернаторами, главами МЧС и Минстроя

Президент Владимир Путин проведёт очередное совещание по ликвидации последствий паводков в регионах России. Об этом сообщил журналистам в четверг, 11 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

"Президент выйдет на ВКС с руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным и с тремя губернаторами. Это главы регионов, которые в большей степени подверглись затоплению", — пояснил представитель Кремля.