Путин проведёт совещание по паводкам с губернаторами, главами МЧС и Минстроя
Президент Владимир Путин проведёт очередное совещание по ликвидации последствий паводков в регионах России. Об этом сообщил журналистам в четверг, 11 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
"Президент выйдет на ВКС с руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным и с тремя губернаторами. Это главы регионов, которые в большей степени подверглись затоплению", — пояснил представитель Кремля.
Отметим, что президент России регулярно получает доклады об обстановке на местах. В частности, ранее Владимир Путин обсудил паводковую ситуацию в телефонном разговоре с руководителями Тюменской и Курганской областей — Александром Моором и Вадимом Шумковым. Президент подчеркнул, что аномальный рост уровня воды в регионах неизбежно приведёт к затоплениям, и дал губернаторам распоряжение заблаговременно принять все необходимые меры для помощи местным жителям и их вероятной эвакуации.
Kremlin.ru