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Вдова Кунгурова сорвалась от вопроса о самоубийстве певца: "Он от меня не ушёл!"

11 апреля, 14:27
Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Обложка © Telegram / SHOT

Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Обложка © Telegram / SHOT

Вдова участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова вышла из себя из-за вопроса журналистов о самоубийстве певца после церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве. SHOT публикует кадры с траурного события.

Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Видео © Telegram / SHOT

"Вы хотите знать, ушёл ли он от меня? Он от меня не ушёл. Он навсегда со мной в наших детях", — сказала Мария Меледина.

Прощание с певцом проходило в закрытом формате, гостей пускали строго по спискам. Музыканта планируют захоронить позже в Свердловской области — в его родном городе Заречном.

Звёзды и родные без посторонних проводили в последний путь участника "Голоса" Кунгурова
Звёзды и родные без посторонних проводили в последний путь участника "Голоса" Кунгурова

Напомним, о смерти певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Перед смертью артист отправил жене тревожное СМС и перестал отвечать на звонки. Его тело нашли под окнами дома. Церемония прощания с музыкантом прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Как выяснилось, участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице. У него остались двое маленьких детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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