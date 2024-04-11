Вдова Кунгурова сорвалась от вопроса о самоубийстве певца: "Он от меня не ушёл!"
Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Обложка © Telegram / SHOT
Вдова участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова вышла из себя из-за вопроса журналистов о самоубийстве певца после церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве. SHOT публикует кадры с траурного события.
Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Видео © Telegram / SHOT
"Вы хотите знать, ушёл ли он от меня? Он от меня не ушёл. Он навсегда со мной в наших детях", — сказала Мария Меледина.
Прощание с певцом проходило в закрытом формате, гостей пускали строго по спискам. Музыканта планируют захоронить позже в Свердловской области — в его родном городе Заречном.
Напомним, о смерти певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Перед смертью артист отправил жене тревожное СМС и перестал отвечать на звонки. Его тело нашли под окнами дома. Церемония прощания с музыкантом прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Как выяснилось, участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице. У него остались двое маленьких детей.