Вдова Кунгурова сорвалась от вопроса о самоубийстве певца: "Он от меня не ушёл!" 11 апреля, 14:27 Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Обложка © Telegram / SHOT

Вдова участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова вышла из себя из-за вопроса журналистов о самоубийстве певца после церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве. SHOT публикует кадры с траурного события.

Вдова Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов. Видео © Telegram / SHOT

"Вы хотите знать, ушёл ли он от меня? Он от меня не ушёл. Он навсегда со мной в наших детях", — сказала Мария Меледина.

Прощание с певцом проходило в закрытом формате, гостей пускали строго по спискам. Музыканта планируют захоронить позже в Свердловской области — в его родном городе Заречном.

Авторы Татьяна Миссуми