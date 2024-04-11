Звёзды и родные без посторонних проводили в последний путь участника "Голоса" Кунгурова
Церемония прощания с певцом Кунгуровым прошла на Троекуровском кладбище в Москве
Евгений Кунгуров. Фото © ТАСС / Александр Артеменков
На Троекуровском кладбище в Москве прошла закрытая от посторонних церемония прощания со звездой шоу "Голос", заслуженным артистом России, эстрадным певцом Евгением Кунгуровым.
Церемония сопровождалась композициями, в которых звучал голос усопшего. В центре прощального зала располагался гроб с телом певца, к которому подносили цветы. Рядом с ним стоял портрет артиста. Проводить Кунгурова в последний путь пришли российский певец, композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, друзья, коллеги и родственники.
Евгений Кунгуров будет похоронен в своём родном городе Заречном Свердловской области.
Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное СМС. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины возле его дома. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Оказалось, что участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице.