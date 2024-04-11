Звёзды и родные без посторонних проводили в последний путь участника "Голоса" Кунгурова

На Троекуровском кладбище в Москве прошла закрытая от посторонних церемония прощания со звездой шоу "Голос", заслуженным артистом России, эстрадным певцом Евгением Кунгуровым.

Церемония сопровождалась композициями, в которых звучал голос усопшего. В центре прощального зала располагался гроб с телом певца, к которому подносили цветы. Рядом с ним стоял портрет артиста. Проводить Кунгурова в последний путь пришли российский певец, композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, друзья, коллеги и родственники.