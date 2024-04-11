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11 апреля, 18:26

Разгонный блок "Орион" вывел испытательную полезную нагрузку на орбиту

Запуск "Ангары". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск "Ангары". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Разгонный блок "Орион", запущенный с российской ракетой-носителем тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Задача первого пуска выполнена, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой будет уведён на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале госкорпорации.

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Напомним, сегодня после двух попыток состоялся успешный запуск "Ангары-А5". Ракета-носитель тяжёлого класса с разгонным блоком "Орион" стартовала с космодрома Восточный. Этот пуск ракеты стал шестым для России в 2024 году. Глава "Роскосмоса" объявил запуск "Ангары-А5" новой вехой в истории Восточного.

Владимир Озеров
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