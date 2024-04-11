Разгонный блок "Орион" вывел испытательную полезную нагрузку на орбиту

Разгонный блок "Орион", запущенный с российской ракетой-носителем тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Задача первого пуска выполнена, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой будет уведён на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале госкорпорации.