Украинский комик из "Лиги смеха" тяжело ранен в голову во время боёв за "Азов"*

Комик из украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, который пошёл воевать за ВСУ в феврале 2022 года, получил тяжёлое ранение головы и собирается отправиться на лечение за границу. О его состоянии рассказала его супруга Ольга в соцсетях.

По словам жены, 21 марта вечером во время выездной задачи комик получил сложное осколочное ранение головы. 22 марта об этом сообщили его семье. Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация, говорит Ольга.

"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2-й и 3-й роты противотанкового батальона ОШБр, и спасённая жизнь всем, кто вёз Виктора более 200 км. Спасибо команде нейрохирургов за сверхсложную операцию и всей больнице за ежедневную помощь", — пишет женщина.

Она призналась, что хотела сохранить тишину, пока стоял вопрос о его жизни. Сейчас семья хочет положить комика в желаемый реабилитационный центр за границей, где есть лучшие специалисты по работе с такими травмами. Ольга добавила, что ни она, ни Виктор, ни его мать не станут давать никаких интервью или комментариев.

Розовый временно ушёл со сцены в конце февраля 2022 года и вступил в нацполк "Азов"*, который носит название 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.