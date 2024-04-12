Налоговая ликвидирует последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России
После начала специальной военной операции Ингеборга Дапкунайте уехала из России в Бельгию. Обложка © АГН "Москва" / Софья Сандурская
ФНС запустила процесс ликвидации последнего бизнеса актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Речь идёт об ООО "Скиллз акэдеми", которая не отчитывалась о работе в последние годы, сообщает SHOT.
Звезда сериала "Беспринципные" владеет 50% компании, а вторая часть принадлежит её бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому. Профиль — образовательные услуги: английский, скорочтение, подготовка к школе и многое другое. В налоговой обнаружили, что свежих отчётов не видели аж с 2020 года, и решили ликвидировать "Скиллз акэдеми".
Сама актриса после начала специальной военной операции уехала из России в Бельгию. При этом Дапкунайте неоднократно высказывалась против нашей страны, где заработала огромное состояние, её даже просили признать иноагентом. В России Дапкунайте жила в элитном посёлке "Резиденция бенилюкс" на Новорижском шоссе. Недвижимость здесь стоит от 150 млн до 1 млрд рублей.