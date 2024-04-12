Налоговая ликвидирует последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

ФНС запустила процесс ликвидации последнего бизнеса актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Речь идёт об ООО "Скиллз акэдеми", которая не отчитывалась о работе в последние годы, сообщает SHOT.

Звезда сериала "Беспринципные" владеет 50% компании, а вторая часть принадлежит её бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому. Профиль — образовательные услуги: английский, скорочтение, подготовка к школе и многое другое. В налоговой обнаружили, что свежих отчётов не видели аж с 2020 года, и решили ликвидировать "Скиллз акэдеми".