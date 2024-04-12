ЕС ввёл санкции против палестинских радикалов спустя полгода после атаки на Израиль
ЕС ввёл санкции против "Сарая Аль-Кудс", Бригад аль-Кассама и "Нухбы"
Европейский союз ввёл санкции в отношении трёх группировок из Палестины в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.
В список попали три группировки: "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", являющиеся боевым крылом движения "Исламский джихад"*), Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС) и специальное подразделение ХАМАС "Нухба". Введённые санкции являются частью санкционного режима по нарушению прав человека. Теперь ограничительные меры Евросоюза действуют в отношении 104 физических и юридических лиц, а также 26 организаций в разных странах.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ЕС внёс в список уголовных преступлений помощь для обхода ограничений на поездки в европейские страны людям, попавшим в санкционные списки. Торговля подсанкционными товарами тоже повлечёт уголовную ответственность. К слову, и о России Евросоюз не забывает: на днях вице-председатель Еврокомиссии заявил о том, что работа над 14-м пакетом направленных против Российской Федерации ограничений уже ведётся. В новом списке будут ограничительные меры с основательной защитой от обхода.
* Организация признана террористической Верховным судом РФ и запрещена на российской территории.
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