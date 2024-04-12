ЕС ввёл санкции против палестинских радикалов спустя полгода после атаки на Израиль

Европейский союз ввёл санкции в отношении трёх группировок из Палестины в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

В список попали три группировки: "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", являющиеся боевым крылом движения "Исламский джихад"*), Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС) и специальное подразделение ХАМАС "Нухба". Введённые санкции являются частью санкционного режима по нарушению прав человека. Теперь ограничительные меры Евросоюза действуют в отношении 104 физических и юридических лиц, а также 26 организаций в разных странах.