Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок
Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок. Обложка © X / Kristalina Georgieva
Исполнительный совет Международного валютного фонда определился с именем нового директора финорганизации. Им стала действующая глава МВФ Кристалина Георгиева.
Уроженка Болгарии впервые заняла этот пост в октябре 2019 года, срок её полномочий завершается в сентябре 2024-го. После официального переизбрания Георгиева будет руководить фондом ещё пять лет.
"Я глубоко признательна за доверие и поддержку Исполнительного совета фонда, представляющего 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать руководить МВФ в качестве директора-распорядителя", — прокомментировала назначение экономист.
Выборы недавно прошли и в Словакии, новым президентом которой стал социал-демократ Петер Пеллегрини. Политик является противником помощи Украине. После победы он заявил, что Братислава будет на стороне мира, а не войны.