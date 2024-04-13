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12 апреля, 22:05

Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок

Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок. Обложка © X / Kristalina Georgieva

Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок. Обложка © X / Kristalina Georgieva

Исполнительный совет Международного валютного фонда определился с именем нового директора финорганизации. Им стала действующая глава МВФ Кристалина Георгиева.

Уроженка Болгарии впервые заняла этот пост в октябре 2019 года, срок её полномочий завершается в сентябре 2024-го. После официального переизбрания Георгиева будет руководить фондом ещё пять лет.

"Я глубоко признательна за доверие и поддержку Исполнительного совета фонда, представляющего 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать руководить МВФ в качестве директора-распорядителя", — прокомментировала назначение экономист.

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Выборы недавно прошли и в Словакии, новым президентом которой стал социал-демократ Петер Пеллегрини. Политик является противником помощи Украине. После победы он заявил, что Братислава будет на стороне мира, а не войны.

Илья Пушкарев
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