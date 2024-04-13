"Готовьтесь": Украинцы получили тревожные инструкции в преддверии блэкаутов

"Когда министр говорит: все покупаем генераторы, — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", — заявил он в эфире телеканала ТСН, призвав сограждан готовиться к любому сценарию.