"Готовьтесь": Украинцы получили тревожные инструкции в преддверии блэкаутов
Министр энергетики призвал украинцев запастись генераторами в ожидании блэкаутов
Украинцам следует готовиться к предстоящим отключениям электричества в весенне-летний период. Инструкцией на случай блэкаутов с соотечественниками поделился министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.
"Когда министр говорит: все покупаем генераторы, — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", — заявил он в эфире телеканала ТСН, призвав сограждан готовиться к любому сценарию.
Днём ранее Владимир Путин заявил, что РФ до последнего не атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины из гуманитарных соображений. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва вынуждена была пойти на такой шаг.
Shutterstock / LightField Studios