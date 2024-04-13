"Живое" — не самое полезное: Сомелье развеяла популярнейшие мифы о пиве

Многие любители пива продолжают верить в далёкие от правды мифы о пенном. Шесть самых популярных заблуждений в интервью "Газете.ru" развеяла сомелье Анна Трифонова.

Первая байка гласит, что самое дешёвое пиво — порошковое. На самом же деле производство таких напитков, в основе которых высушенный до фракций хмель, гораздо дороже. Именно поэтому выгоднее покупать пастеризованное или живое пиво. Последнее ошибочно принято считать качественнее и вкуснее остальных, но это тоже миф.

"Живое пиво — заражённое. Оно изготавливается в пивоварнях, где при розливе в кеги и бутылки в него попадают бактерии и микробы из воздуха. Чтобы этого не случилось, в компании должна быть стерильность, что возможно только в промышленных масштабах. Пиво с длительным хранением же лучше по качеству и вкусу", — пояснила собеседница издания.

Третье и четвёртое заблуждения связаны с крафтовым пивом. Вопреки распространённому мнению, этот продукт может иметь разный стиль в зависимости от добавок и специй. Неверны и заявления о том, что крафтовый напиток в Европе делают гораздо лучше, чем в России. На деле отечественные производители могут похвастать самыми качественными ингредиентами и многообразием сортов солода. Пятый миф гласит, что хмелепродукты в составе плохо влияют на вкус пенного.

"Хмель в первую очередь придаёт напитку горечь. Гранулированный будет хмель, из шишек или из экстракта — не имеет значения. Вкус пива от этого не испортится", — заверила Трифонова.

В завершение сомелье разоблачила популярнейшее заблуждение о тёмном пиве, которое многие считают самым горьким. Горечь напитку придаёт хмель, который меньше чувствуется как раз в тёмных сортах из-за обжаренного до сладости солода.