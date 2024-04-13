Участвующий в СВО депутат рассказал, как его пытались убить ВСУ в Запорожской области
Депутат Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его из HIMARS под Запорожьем
Депутат Госдумы Олег Колесников. Обложка © VK / Олег Колесников
Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались убить участвующего в СВО депутата Госдумы Олега Колесникова в Запорожской области. Об этом рассказал сам парламентарий, добавив, что военные хотели ликвидировать его с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Удар пришёлся днём. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказалось", — приводит РИА "Новости" слова Колесникова.
Депутат добавил, что украинские военные следили за ним, поскольку примерно полтора месяца назад до этого было два прилёта. После этого бойцы старались на данном участке не ночевать, однако возвращались туда из-за личных вещей. Напомним, что ВСУ обстреляли 11 апреля город Днепрорудное и полностью разрушили частный дом.
Напомним, что Колесников участвует в СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. В феврале этого года супруга парламентария и депутат Законодательного собрания Челябинской области — Лена Колесникова — также ушла на СВО. Женщина подписала контракт как доброволец.