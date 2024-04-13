Участвующий в СВО депутат рассказал, как его пытались убить ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались убить участвующего в СВО депутата Госдумы Олега Колесникова в Запорожской области. Об этом рассказал сам парламентарий, добавив, что военные хотели ликвидировать его с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Удар пришёлся днём. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказалось", — приводит РИА "Новости" слова Колесникова.