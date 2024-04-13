Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 11:12

Рогов: Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Луганск со стороны ВСУ

Место обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский

Место обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский

Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Луганск со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ранения получили три мирных жителя города", — написал он в телеграм-канале.

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до десяти
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до десяти

Напомним, 13 апреля ВСУ нанесли удар по Луганску. Вероятно, противник использовал крылатые ракеты Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, на котором скоро собирались открывать производство. Также пострадали жилые дома.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров