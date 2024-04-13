Рогов: Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Луганск со стороны ВСУ
Место обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский
Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Луганск со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Ранения получили три мирных жителя города", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 13 апреля ВСУ нанесли удар по Луганску. Вероятно, противник использовал крылатые ракеты Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, на котором скоро собирались открывать производство. Также пострадали жилые дома.