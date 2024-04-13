"Дополнительный потенциал": Советник главы ДНР объяснил важность взятия Первомайского

Освобождение российскими войсками села Первомайское позволяет увеличить дальность давления на группировку ВСУ сразу на трёх участках Донецкого направления. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что этот населённый пункт по своей важности можно сравнить с селом Водяное, которое ВС РФ взяли под контроль ещё 5 апреля.

"После освобождения Первомайского для наших сил открывается дополнительный потенциал, который даёт возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам противника сразу на трёх направлениях с куда большей дальностью", — приводит ТАСС слова Кимаковского.

Также, по словам советника главы ДНР, освобождение этого населённого пункта упрощает работу бойцам ВС РФ и на соседних рубежах.