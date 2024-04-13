В ОАЭ ограбление российских туристок обернулось неожиданной концовкой

Туристок из Екатеринбурга обокрали на пляже в Дубае, когда они купались в море. Однако, как сообщает SHOT, история с ограблением закончилась весьма неожиданно.

По данным телеграм-канала, россиянка Анна, которая отдыхала в ОАЭ вместе с матерью, 9 апреля оставила личные вещи в бесплатной части пляжа Аль-Мамзар. В сумках лежали паспорта, телефон, около десяти тысяч рублей, одежда, очки, а также карточка от номера. Вернувшись через 20 минут, россиянки увидели, что их вещей нет. На место вызвали полицейских, которые пообещали помочь, но сразу предупредили, что найти грабителей будет весьма непросто. Позднее Анне и её матери и вовсе предложили улететь домой с помощью сертификатов, которые по милости одного из оперативников им оформили бесплатно.

Вещи туристок, которые были украдены на пляже в Дубае. Фото © Telegram / SHOT

Однако уже после возвращения в Россию Анне пришло сообщение с неизвестного номера. Как позже выяснилось, его отправили две азиатские туристки, отдыхавшие в Дубае. Иностранки увидели на остановке две сумки, обратились в полицию и через местных офицеров вышли на связь с россиянками, которые уже были в Екатеринбурге.