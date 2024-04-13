В Турции эвакуировали всех туристов, застрявших на сутки на фуникулёре в Анталье

Эвакуация людей с фуникулёра в турецкой Анталье длилась почти сутки, все туристы сняты и доставлены на землю. Об этом сообщает телеканал TRT.

Спасатели эвакуируют туристов с аварийного фуникулёра в Турции. Видео © X / ESN_ELF_64

17 пострадавших госпитализировали, в их числе граждане Турции и одна женщина из Киргизии. Ещё один человек погиб.

Министр юстиции страны Йылмаз Тунч заявил, что причиной аварии на фуникулёре стала коррозия металлических конструкций. По его словам, опора конструкции сломалась после повреждения системы шкивов. Между тем власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования инцидента.

"Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы", — написал Тунч в соцсети X.

Министр добавил, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие у эксплуатирующей фуникулёр компании плана эвакуации на случай ЧП. При этом мэр турецкого города Мухиттин Бёчек ранее утверждал, что фуникулёр открылся в 2017 году и ежегодно проверялся.