Стало известно, почему владимирский поджигатель хотел спалить обладминистрацию
Губернатор Авдеев: Поджигатель во Владимире действовал под влиянием мошенников
Мужчина, который пытался поджечь здание администрации Владимирской области, по предварительным данным, находился под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
Моменты взрывов у здания обладминистрации во Владимире. Видео © Telegram / SHOT
"Мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Авдеев предположил, что был реализован расхожий сценарий: сначала мошенники провоцируют человека взять неподъёмный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания. По словам главы региона, злоумышленники действовали под видом правоохранительных органов.
Напомним, ранее мужчина попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Пожарные успешно потушили возгорание. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / barakholka33