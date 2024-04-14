В МИД России рассказали о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Россия вынуждена поднять вопрос о переносе в другую страну Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, такое решение связано с потерей доверия к Швейцарии как к посреднику в международно-политических делах.

"На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Захарова добавила, что на эту роль претендуют несколько государств, некоторые из них уже согласились предоставить свою территорию для проведения заседаний. Москва намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке союзников из Абхазии и Южной Осетии, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счёт, пояснила представитель МИД РФ.

Женевские дискуссии по Закавказью являются международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они проводятся с 2008 года. В дискуссиях участвуют Абхазия, Южная Осетия, Россия, Грузия, США, ООН, ОБСЕ и Евросоюз. Пятого апреля в Женеве состоялся 60-й раунд дискуссий, РФ представлял замглавы МИД Михаил Галузин.