В Турции арестовано пять человек по делу о смертельной аварии на фуникулёре
Суд арестовал пятерых человек по делу об аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, из-за чего погиб один человек и пострадали ещё 17. Об этом в соцсети X написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
"После оценки предварительного отчёта экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введён судебный контроль, ещё один отпущен на свободу", — перечислил Тунч.
В числе арестованных оказался префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, руководивший ранее компанией ANET, которая управляет фуникулёром.
Напомним, что всё произошло в Анталье, когда в результате обрушения с высоты кабинки фуникулёра погиб человек. Спасатели доставали пассажиров с помощью вертолёта с приборами ночного видения, подключив альпинистов. В кабинках были заблокированы почти две сотни человек. К слову, граждан РФ среди застрявших туристов не было.
X / ataturkcugenc4