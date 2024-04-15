В Турции арестовано пять человек по делу о смертельной аварии на фуникулёре

Суд арестовал пятерых человек по делу об аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, из-за чего погиб один человек и пострадали ещё 17. Об этом в соцсети X написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"После оценки предварительного отчёта экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введён судебный контроль, ещё один отпущен на свободу", — перечислил Тунч.

В числе арестованных оказался префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, руководивший ранее компанией ANET, которая управляет фуникулёром.