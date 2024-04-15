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15 апреля, 02:31

В Турции арестовано пять человек по делу о смертельной аварии на фуникулёре

Суд арестовал пятерых человек по делу об аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, из-за чего погиб один человек и пострадали ещё 17. Об этом в соцсети X написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"После оценки предварительного отчёта экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введён судебный контроль, ещё один отпущен на свободу", — перечислил Тунч.

В числе арестованных оказался префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, руководивший ранее компанией ANET, которая управляет фуникулёром.

В Турции эвакуировали всех туристов, застрявших на сутки на фуникулёре в Анталье
В Турции эвакуировали всех туристов, застрявших на сутки на фуникулёре в Анталье

Напомним, что всё произошло в Анталье, когда в результате обрушения с высоты кабинки фуникулёра погиб человек. Спасатели доставали пассажиров с помощью вертолёта с приборами ночного видения, подключив альпинистов. В кабинках были заблокированы почти две сотни человек. К слову, граждан РФ среди застрявших туристов не было.

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X / ataturkcugenc4

Анатолий Симоненко
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