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15 апреля, 04:23

На севере Израиля объявлена воздушная тревога

Пресс-служба ЦАХАЛ: Воздушная тревога объявлена на севере Израиля

На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Информацию об этом разместила в своём телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", — сообщает оборонное ведомство, не уточнив, в каких именно районах страны это происходит.

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Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран совершил беспрецедентную атаку на территорию Израиля. Как впоследствии сообщили в ЦАХАЛ, Тегеран применил более 200 ракет и беспилотников. После этого официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер сообщил, что правительство еврейского государства проведёт заседание, на котором определится с ответными мерами.

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Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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