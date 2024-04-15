На севере Израиля объявлена воздушная тревога

На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Информацию об этом разместила в своём телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", — сообщает оборонное ведомство, не уточнив, в каких именно районах страны это происходит.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран совершил беспрецедентную атаку на территорию Израиля. Как впоследствии сообщили в ЦАХАЛ, Тегеран применил более 200 ракет и беспилотников. После этого официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер сообщил, что правительство еврейского государства проведёт заседание, на котором определится с ответными мерами.