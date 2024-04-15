Рябков заявил об "отказе тормозов" у политиков Запада, мечтающих победить Россию

У западных политиков, похоже, отказали тормоза в заявлениях о желании победить Россию. Таким мнением поделился с журналистами замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он напомнил, что Россия неоднократно и на самом высшем уровне подтверждала формулу о том, что "в ядерной войне не может быть победителей", а на Западе в ответ на это звучат "суперагрессивные" заявления, которые свидетельствуют о полной деградации политических элит.

"Впечатление такое, что эти люди сошли с катушек, тормоза полностью отказали. Но те, кто таким образом пытаются испытать нас на прочность, должны вставать и ложиться с пониманием, что они имеют дело с ядерной державой", — приводит ТАСС слова Рябкова.

При этом высокопоставленный дипломат назвал мрачными перспективы концепции контроля над вооружениями. Он отметил, что "по мановению волшебной палочки" новые соглашения в этой сфере не возникнут. А для диалога по стратегической стабильности, по его убеждению, нужны кардинальные сдвиги политики США.

"Пока нет никаких признаков, что этот огромный разрушительный антироссийский заряд хотя бы минимально корректируется", — констатировал он.