Рябков заявил об "отказе тормозов" у политиков Запада, мечтающих победить Россию
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У западных политиков, похоже, отказали тормоза в заявлениях о желании победить Россию. Таким мнением поделился с журналистами замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он напомнил, что Россия неоднократно и на самом высшем уровне подтверждала формулу о том, что "в ядерной войне не может быть победителей", а на Западе в ответ на это звучат "суперагрессивные" заявления, которые свидетельствуют о полной деградации политических элит.
"Впечатление такое, что эти люди сошли с катушек, тормоза полностью отказали. Но те, кто таким образом пытаются испытать нас на прочность, должны вставать и ложиться с пониманием, что они имеют дело с ядерной державой", — приводит ТАСС слова Рябкова.
При этом высокопоставленный дипломат назвал мрачными перспективы концепции контроля над вооружениями. Он отметил, что "по мановению волшебной палочки" новые соглашения в этой сфере не возникнут. А для диалога по стратегической стабильности, по его убеждению, нужны кардинальные сдвиги политики США.
"Пока нет никаких признаков, что этот огромный разрушительный антироссийский заряд хотя бы минимально корректируется", — констатировал он.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о планах США разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Передислокация вооружений, по данным источников, завершится к концу 2024 года. При этом по-прежнему неизвестно, какая именно страна – союзник США станет местом базирования ракетных систем. МИД России в ответ допустил отказ от моратория на размещение ракет средней дальности на фоне планов американцев. На двойное сдерживание мы должны ответить двойным противодействием, отметили российские дипломаты.