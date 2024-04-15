Экс-главу Merlion приговорили к 22 годам колонии

"На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Симоненко обвиняли по статьям о заведомо ложных показаниях, ложном доносе, организации преступного сообщества и участии в нём, а также о получении взятки в особо крупном размере. Свою вину в ходе заседания бывший глава Merlion не признал.

Напомним, в 2020 году Симоненко обвинил соучредителей Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и топ-менеджера Бориса Левина в покушении на себя. Как утверждал бизнесмен, причиной стал долг в 4,5 миллиона долларов, возникший вследствие его увольнения. Однако позднее в главном управлении СК России установили, что никакого покушения не было, поэтому в феврале 2022 года задержан и арестован был уже сам руководитель компании. Также стало известно, что следователь Алексей Неснов участвовал в фальсификации дела, после чего сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года сторона обвинения запросила 24 года колонии для Симоненко.