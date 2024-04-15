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15 апреля, 14:55

Названы детские привычки, которые приведут к проблемам со здоровьем в будущем

Ортодонт Воронина: Дыхание через рот грозит формированием неправильного прикуса

В детстве на формирование прикуса влияет правильное дыхание. Обложка © Freepik / pvproductions

В детстве на формирование прикуса влияет правильное дыхание. Обложка © Freepik / pvproductions

К проблемам с зубами, их стачиванию, головным болям, а также болям в шее и другим недугам может привести неправильный прикус. В детстве на его формирование влияет множество факторов, в том числе дыхание через рот. Об этом рассказала врач-ортодонт Дина Воронина.

"Важно развить носовое дыхание. Иногда у детей наблюдается ротовой тип дыхания, когда воздух попадает в дыхательные пути через рот. При таком типе дыхания развивается неправильный тонус мышц губ, щёк, который провоцирует сужение верхней челюсти", — пояснила ортодонт в интервью с "Газетой.ru".

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По её словам, важно, чтобы у ребёнка правильно сформировались молочные зубы, а для этого необходимо богатое кальцием и витаминами питание, включая твёрдую пищь, например морковь или яблоки, которые тренируют правильный тонус мышц и тканей челюсти. Кроме того, важно устранять такие привычки, как сосание пальца, предметов или длительное пользование соской.

Правильная осанка тоже способствует гармоничному развитию челюстей и прикусу. Полезно также выполнять упражнения для развития артикуляции — они помогают укреплять мышцы рта, что благоприятно влияет на прикус. Ну и, конечно, важно регулярно посещать детского стоматолога и ортодонта, резюмировала Воронина.

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Недостаточный уход за полостью рта может закончиться не только кариесом или удалением зубов, но и куда более серьёзными проблемами, рассказал ранее врач. В их числе импотенция, деменция и инсульт.

Евгения Мосс
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