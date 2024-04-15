РДК* включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внёс украинскую организацию РДК* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

До этого ведомство внесло в список террористов и экстремистов театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.

А ранее Life.ru писал, что в аптечке медика РДК* нашли психоактивные и наркотические препараты. С помощью атропина у бойцов понижают чувствительность к боли, а кетамин отбивает чувство страха и подавляет депрессию. Эти препараты используются на Украине с 2017 года для лечения психических болезней.