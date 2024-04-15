Александр Рогов и Лилия Рах вынесут россиянам "Модный приговор"

Телешоу "Модный приговор" вернётся в эфир Первого канала сразу в двух версия: "женской" и "мужской". Премьера состоится в следующий понедельник, 22 апреля. В "мужских" выпусках судьёй выступит известный стилист и телеведущий Александр Рогов. Кстати, его кандидатуру выбрали телезрители — он с большим отрывом победил в интернет-голосовании. А "женские" выпуски будет судить модный блогер Лилия Рах. Эксперимент обещает быть интересным, ведь за всю историю проекта женщины в кресле судьи не было.

"Со дня появления "Модного приговора" относил себя к числу ярых его поклонников. Всегда считал шоу лучшим среди тех, что воспитывают в женщинах хороший вкус, помогают им поверить в себя. А ведущий "Модного" — и вовсе высшая планка. Признаюсь, даже не мечтал об этой роли", — отметил Александр Рогов.