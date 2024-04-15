В Белом доме указали на различия конфликта на Украине и ситуации вокруг Израиля
Джон Кирби заявил, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Об этом высказался на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — заявил высокопоставленный чиновник.
По его словам, действующий американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта дал понять, что Соединённые Штаты не будут выступать там в "боевой роли". Кирби также напомнил о том, что Вашингтон предоставляет киевскому режиму средства противовоздушной обороны, подчеркнув в то же время, что в данный момент с этим возникают сложности из-за ситуации в Конгрессе США.
Ранее Центральное командование Пентагона сообщало, что американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет во время атаки Ирана на Израиль. Стоит отметить, что при этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон признаёт право еврейского государства на самооборону, но не будет участвовать в военной операции против Ирана, если такая планируется.
Unsplash / Suzy Brooks