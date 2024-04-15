В Белом доме указали на различия конфликта на Украине и ситуации вокруг Израиля

Конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Об этом высказался на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, действующий американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта дал понять, что Соединённые Штаты не будут выступать там в "боевой роли". Кирби также напомнил о том, что Вашингтон предоставляет киевскому режиму средства противовоздушной обороны, подчеркнув в то же время, что в данный момент с этим возникают сложности из-за ситуации в Конгрессе США.