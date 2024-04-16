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15 апреля, 21:31

Еврокомиссия оценила "план реформ" Украины для её дальнейшего финансирования

Еврокомиссия (ЕК) положительно оценила "план реформ" Украины. Его постепенное выполнение станет условием для выплат траншей в рамках программы бюджетной помощи в размере 50 млрд евро до 2027 года.

В случае одобрения плана Советом ЕС Киев получит первый транш в размере 1,89 млрд евро. Остальные выплаты будут осуществляться по мере выполнения Украиной согласованных реформ и инвестиционных шагов.

"Еврокомиссия одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объёмом до €50 млрд", — рассказали в пресс-службе ЕК.

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Украина испытывает большие трудности с финансированием, что открыто признаёт и Владимир Зеленский. Представители киевского режима уже отчаялись получить новую помощь от Запада и даже готовы брать некоторое вооружение в аренду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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