Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Гавану. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

"Игорь Краснов прибыл на Кубу. В аэропорту его встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры", — рассказали в телеграм-канале Генпрокуратуры.

В рамках международного визита у руководителя российского надзорного ведомства намечены встречи с коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом и другими руководителями местной правоохранительной системы.