Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Гавану. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу. Видео © Telegram / Генпрокуратура России
"Игорь Краснов прибыл на Кубу. В аэропорту его встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры", — рассказали в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В рамках международного визита у руководителя российского надзорного ведомства намечены встречи с коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом и другими руководителями местной правоохранительной системы.
В феврале с рабочим визитом Кубу также посетили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а также глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, министр провёл переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых Лавров прокомментировал подготовку Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций.