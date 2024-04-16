Хирург назвала случаи, когда с ринопластикой лучше повременить

Существуют шесть обстоятельств, при которых ни в коем случае не нужно делать ринопластику (исправление внешнего вида носа). Об этом "Газете.ru" рассказала практикующий лор-врач, пластический хирург Иляна Гончарова. Первое — когда ожидание не соответствует реальности.

"Ринопластика — это не фотошоп, она не может скопировать и вставить на ваше лицо нос, "как у любимой актрисы". У каждого человека — свои особенности анатомии, тип кожи и черты лица, на которые и опирается специалист. Поэтому зачастую хирургическое вмешательство может лишь улучшить, но не кардинально изменить форму носа", — пояснила Гончарова.

Если человек не готов к реабилитации, этой операции тоже стоит избежать. Ведь после хирургического вмешательства можно вплоть до года, если не больше, ожидать, когда нос приобретёт ожидаемые черты. До этого из-за отёка он может казаться больше, а профиль — крупнее. Кроме того, в первые две недели на лице могут быть синяки и отёки. В течение первого месяца придётся не носить очки и спать на спине.

Если с вашим врачом вам некомфортно общаться психологически, операцию лучше отложить. Ведь с доктором придётся быть на связи на протяжении всего реабилитационного периода. Неуверенность в его профессионализме только подольёт масла в огонь. Нельзя ложиться под нож и при наличии медицинских противопоказаний, включая беременность и кормление грудью.

Кроме того, нужно чётко понимать свои желания и быть готовым заранее принять себя нового. И уж точно не стоит и думать о ринопластике, находясь в состоянии депрессии и полного непринятия своего тела, предупредила врач. Потому что проблему депрессии пластическая операция решить не может. В этом случае нужно идти не к пластическому хирургу, а к психологу.