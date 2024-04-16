В Госдуме раскрыли главный мотив США в разжигании мировых конфликтов Володин заявил, что США создают новые военные конфликты из-за угрозы дефолта 16 апреля, 07:47 США боятся дефолта, поэтому развязывают военные конфликты. Обложка © Freepik

США не прекращают разжигать всё новые и новые военные конфликты, надеясь избежать дефолта американской экономики. Таким мнением поделился в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вашингтон продолжит создавать всё новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", — отметил он.

Володин напомнил, что американский госдолг уже превысил отметку 34,65 триллиона долларов и около 28% расходов бюджета США финансируются в долг. По словам политика, в скором времени сумма выплат по процентам угрожает составить треть доходов американского бюджета. Стремительный рост госдолга США говорит о том, что Белый дом даже не думает вернуть эти средства, подчеркнул Володин.

Он добавил, что Вашингтон по традиции начал решать свои финансовые трудности за чужой счёт, развязав украинское противостояние, провоцируя конфликты на Ближнем Востоке. Депутат отметил, что даже экономика Евросоюза приносится в жертву интересам США, которые всеми силами хотят удержаться в статусе гегемона и не допустить обвала своей экономики.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен назвала пугающим внешний долг США в 34 триллиона долларов. Однако, по её мнению, американская экономика огромная, поэтому долг якобы "вполне управляем". О том, что государственный долг Штатов вновь побил антирекорд, стало известно в начале января этого года: его уровень превысил 34 триллиона долларов. В Минфине РФ заявили, что высокий госдолг США вызван бесконтрольной эмиссией доллара.

Авторы Татьяна Миссуми