Российские силы ПВО уничтожили 4 авиационные ложные цели MALD производства США

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — сказано в публикации военного министерства.

Ранее в украинском Министерстве обороны заявили, что рассчитывают получить крупную партию беспилотников грядущим летом. Поставку в Киев отправит Правительство Канады, в неё войдёт 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger. Однако договориться с западными партнёрами о поставках других вооружений пока не выходит. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно рассказал, что за "закрытыми дверями" просит у союзников передать в распоряжение ВСУ системы Patriot, даже если это будет сделано на правах аренды. Вот только на Западе пока что не спешат одобрять эту идею.