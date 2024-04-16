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16 апреля, 12:52

Путин подписал указ о выплатах добровольцам, заключившим контракт с Росгвардией

Президент Владимир Путин распространил выплаты участникам-добровольцам специальной военной операции (СВО) на контрактников Росгвардии. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, бойцы добровольческих формирований Росгвардии также будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

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Ранее Путин также подписал указ, позволяющий совершеннолетним детям погибших бойцов СВО получать единовременную выплату при отсутствии других членов семьи, имеющих право на такие выплаты. А другим указом глава государства распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств. Его указ размещён на официальном портале правовой информации.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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