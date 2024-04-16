Путин подписал указ о выплатах добровольцам, заключившим контракт с Росгвардией

Президент Владимир Путин распространил выплаты участникам-добровольцам специальной военной операции (СВО) на контрактников Росгвардии. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, бойцы добровольческих формирований Росгвардии также будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.