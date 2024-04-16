Убийцу игрока КВН задержали в Сочи спустя три месяца после трагедии
Обвиняемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна на фестивале КВН задержали в Сочи спустя три месяца после трагедии. 33-летнему Артуру Расулову грозит до 15 лет колонии по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности его смерть".
Допрос подозреваемого в убийстве игрока КВН в Сочи. Видео © Следственный комитет Российской Федерации
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Республики Дагестан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлёкшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", — сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании Расулову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, бывшего участника команды КВН "Южная столица" 31-летнего Амирана Геворкяна убили во время фестиваля в Сочи. Он подрался с 32-летним Артуром Расуловым ночью 18 января 2024 года около гостиницы "Жемчужина". У избитого кавээнщика зафиксировали перелом свода и основания черепа, ушибы и открытую черепно-мозговую травму. После драки юморист впал в кому. Спустя несколько дней он скончался. Отец подозреваемого в убийстве заявил, что тот сам кидался на людей с ножом.
Следственный комитет Российской Федерации